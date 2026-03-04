ANAの国内線が、より使いやすく、よりグローバルに生まれ変わります！ANAは2026年3月3日より、国内線運賃のリニューアルを記念した大規模な「国内線航空券タイムセール」を開始しました。今回の目玉は、5月19日搭乗分から初めて設定される「セール」運賃です。運賃体系のリニューアルにより、航空券代をコンパクトに抑えつつも、預入手荷物が1個まで無料になるなど、旅行者にとってより使いやすく柔軟な制度へと変化している点が最