3月4日、B3の湘南ユナイテッドBCは、3月14日に秋葉台文化体育館（神奈川県藤沢市）で開催されるホームゲームのさいたまブロンコス戦に、動画クリエイターのはじめしゃちょーを特別ゲストとして招待することを発表した。 昨秋よりB.LEAGUE ONE参入条件となるホームゲーム入場者数4万人達成を目標に自由席全席を無償で提供するプロジェクトに取り組んできた湘南BC。今シーズン残り