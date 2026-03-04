オランダ代表やミランで活躍したルート・フリット氏が現代サッカーについて率直な意見を口にした。フランス『レキップ』が伝えている。フリット氏は現役時代に華麗なテクニックでファンを魅了し、1987年にバロンドールを受賞。プレミアリーグで監督を務めていた当時、「セクシーフットボール」という言葉を生み出したことでも知られる。伝説的ファンタジスタはオランダのテレビ番組に出演し、「サッカーは本当にひどいものに