県は4日、新年度の一般会計当初予算案を発表しました。 平田知事の就任後初となる予算編成は、義務的な経費を中心に「骨格」とした上で、補正予算で物価高騰対策など肉付けをしていく方針です。 県の新年度の一般会計当初予算案は総額 約7089億6300万円で今年度より257億円あまりの減額となっています。 7000億円台となるのは7年連続です。 このうち新規事業では、公立小学校の給食無償化に向けた補助として、約35憶