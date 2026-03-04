【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Cody・Lee(李)が、3月28日のワンマンライブをもってて、当面の活動を休止することを発表した。 ■いったん立ち止まり自身と向きあうための時間が必要であると決断 結成から8年を経て、2025年にはかねてより目標としていた東京・日比谷野外音楽堂での単独公演、そしてボーカル＆ギター高橋響の故郷である岩手・花巻市文化会館での凱旋ライブを実現した彼らが、よりバンドと