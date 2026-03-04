※3月25日、東証グロース市場に上場予定のベーシック [東証Ｇ]は4日、仮条件を発表した。 ●ベーシック 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：3月25日 事業内容：ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を 起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と 生産性向上を支援 仮条件：830円～870円