部活動の地域移行。パソナと阪神の近本選手がタッグを組みます。兵庫県では中学の部活動が順次、地域に移行される一方、大会の存続など、未確定な部分も残っています。そこで、パソナグループは４日、教育支援プロジェクトとして、阪神・近本光司選手が発起人となった団体とともに、野球やサッカーなど県内の中学生が出場できるスポーツ大会を行うことを発表しました。（パソナグループ松村卓司常務執行役員）「（スポー