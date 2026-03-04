養子の娘を死なせた罪に問われながら逆転無罪を勝ち取った男性。最高裁が検察の上告を退け無罪が確定することになります。（今西貴大さん）「被告人という立場からようやく解放されました。ほっとした気持ちでいっぱいで、言葉も見つかりません」今西貴大さん（３７）は９年前、当時、２歳だった養子の娘の頭に何らかの暴行を加え、死亡させた罪などに問われていましたが、一貫して無実を主張。１審の大阪地裁は懲役１２年