MUFGスタジアム（国立競技場）の場内飲食サービスが、4月より全面リニューアルされることになり、ラインアップが公開された。【画像多数】MUFGスタジアム（国立競技場）の新スタジアムグルメずらり同スタジアムを運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）が2日に発表。「東京を象徴する、多彩なグルメがスタジアムのナカに集まる」をコンセプトに、場内飲食エリアを『スタナカ』と名付けてサ