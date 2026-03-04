お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（33）が4日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、産後ダイエットについて説明した。蜂谷は「産後ダイエットについて質問たくさんありがとうございます!」と書き始め「出産退院後、3日で長男がインフルエンザにプラス私も舌の口内炎？が潰瘍になり激痛でほぼ食事が取れずさらに搾乳してお乳も次男にあげていたので心労と栄養の受け渡し(?)