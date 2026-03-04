◆オープン戦オリックス―広島（４日・京セラドーム大阪）広島の開幕投手候補の左右両エースが、今季初の対外試合でそろって上々のスタートを切った。先発した床田は、２回を無安打無失点に抑えた。初回１死から宗、２回は先頭・紅林に四球を与えた。制球に多少の乱れはあったものの、ヒットは許さなかった。２番手で３回から登板した森下は、３回を１安打無失点だった。３回は」１死から２３年までチームメートの西川を四