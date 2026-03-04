大阪・カンテレは２２日午後４時から「ザ・ドキュメント氷の上で、生きていく〜ミラノへの１１年〜」を放送する。ミラノ・コルティナ・パラリンピックのパラアイスホッケー日本代表の伊藤樹選手に密着したドキュメンタリー番組。４日は大阪市北区の同局で、縄田丈典ディレクターの取材会が行われ、長年取材を重ねた伊藤の魅力を語った。就学前にアイスホッケーを始めたが、小学３年時に交通事故に遭って下半身不随となった伊