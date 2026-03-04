「乃木坂４６」の公式ライバルとして活動する女性アイドルグループ「僕が見たかった青空」の西森杏弥（あや、２２）と萩原心花（ここか、１９）が「静岡どぼくらぶアンバサダー」に就任。その委嘱式が４日、静岡県庁で行われた。「静岡どぼくらぶ」は建設産業や公共事業への理解促進を図るため、静岡県が設立したグループで「土木ＬＯＶＥ」の意味もある。その魅力を若い世代にも知ってもらうため、学生時代に土木を学んでいた