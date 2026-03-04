メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県恵那市の「日本大正村」に誰が設置したかわからない立派な橋があり、「勝手橋」として話題になっているんです。誰が何の目的で設置したのでしょうか？ 昔ながらの街並みが楽しめる、岐阜県恵那市の観光地「日本大正村」。 春になると、明智川沿いに咲く彼岸桜「遠山桜」が見ごろを迎えます。そのふもとにあるのが―。 「日本大正村にあるこの橋。一見普通の橋ですが、張り紙を