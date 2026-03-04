◆オープン戦オリックス―広島（４日・京セラドーム大阪）広島の床田寛樹投手が、今季初の対外試合で２回無失点と上々のスタートを切った。無安打投球だった一方で、２四球。２イニングで３４球を要した中で「いい緊張感で投げられたので、良かったかなと思います」と振り返った。初回１死から宗を四球で歩かせたが、後続をきっちり仕留めた。２回も先頭・紅林に粘られて四球となったが、崩れなかった。最速は１４５キロ。「