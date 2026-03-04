Snow Manが、自身のオフィシャルYouTubeチャンネルにて「オドロウゼ！」のDance Practice映像を公開した。本楽曲は2月23日(月)に配信リリースされ、4月29日(水)発売の13枚目シングルにも収録されるポジティブなダンスチューン。今回公開された映像ではクラシックなダブルのセットアップに身を包んだメンバーたちが楽曲をフルサイズでパフォーマンスしており、先日公開されたミュージックビデオでは全貌が見えなかったパートの振付