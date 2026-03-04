金子みゆが、配信EP『START』を本日リリースした。あわせて、収録曲より「いないいないばあ」のMVも公開された。「いないいないばあ」の作詞作曲には、多くの女性アイドルへの楽曲提供で話題となっているYumika Kondoを迎えている。アップテンポで元気の出る自己肯定ソングで、楽曲の途中では電話越しに友人を慰める金子みゆのセリフを聞くことができ、日々を一生懸命生きる女性に寄り添ってくれる楽曲になったとのことだ。MVでは