俳優の窪筭愛流が４日、都内で行われた「“ＢＯＳＳＳＥＬＥＣＴＥＤＢＹＳＹＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩ”ＰｒｅｓｓＰｒｅｖｉｅｗ」に登場した。２０年３月からファッションブランド「ＢＯＳＳ」のアンバサダーを侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が担当。同コレクションは大谷自身が厳選し、伝統と現代性を融合、洗練されたメンズウェアのラインナップが並んでいる。さらに、大谷のパーソナルスタイルに着想