ラッパーで音楽プロデューサーのショーン・“ディディ”・コムズ（56）の出所予定日が当初より5週間以上早まった。米連邦刑務所局の情報によると、ディディはニュージャージー州の低警備施設FCIフォート・ディックスから2028年4月25日に釈放される見通しとなった。もともとは2028年6月4日の予定だった。 【写真】まさか刑務所内の画像が流出！人気ラッパーとNBAドラ1