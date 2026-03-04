ウソの投資話で北九州市の女性から現金800万円をだましとったとして、“財務マネージャー”をかたった台湾人の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定、職業不詳の18歳の台湾人の男です。警察によりますと、男は去年6月から9月にかけて、別の人物らと共謀し、北九州市に住む当時74歳の女性に、SNSを通じて「確実にもうかる投資計画がある」などとウソの投資話を持ちかけました。男は“財務マネ