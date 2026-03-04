ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は3日目を終えた。井上忠政（大阪）は4日が30歳の誕生日。6Rを逃げ切り、しっかりとバースデー勝利を飾った。「1枠だったし逃げることができて良かった。30歳ですか。早かったというか、あっという間ですね」と笑う。この1着で得点率は6.50となり、準優進出が見えてきた。肝心の仕上がり状況は「本当に普通の足。それも最初は下がっていたのが普通まで持っ