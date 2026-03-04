“ジャズの帝王”と称され、65年の生涯で音楽史を革新し続けた伝説的アーティスト、マイルス・デイビスが、今年5月26日に生誕100周年を迎える。【ライブ写真】アツい！世界最候補のプレイを聴かせたマテウス・アサト20世紀最大の音楽家のひとりとしていまだに影響力の衰えないマイルスのレガシーをさらに広めるべく、生誕100周年記念企画『MILES 100ーマイルス・デイビス生誕100周年ー』が始動。マイルス・デイビス財団公認