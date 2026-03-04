歌手の美川憲一（79）が4日、ブログを更新。久しぶりの歌番組出演で歌手仲間に囲まれた姿を公開した。前日はNHK「うたコン」の「拡大版スペシャル!節目の春に贈る 絆のうた」に生出演。「生きる」をソロで、「さそり座の女」を小林幸子（72）と一緒に熱唱した美川は「観てくれたかしら〜。久々の歌番組で楽しかったわ〜」と回想しながら、楽しそうに「出演者の皆様と 写真を撮ったわ〜」と書き込んだ。小林や坂本冬美（58）