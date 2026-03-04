2025年、宮城・岩沼市で保育士の女性が殺害された事件の裁判が始まり、被告の男は起訴内容を認め、検察側は妊娠中絶をめぐるトラブルがあったと主張した。“妊娠中絶”トラブルが原因か宮城・岩沼市で、2025年に保育士の女性を殺害した罪などに問われている元キックボクサーの男。4日の初公判で、検察側は妊娠中絶を巡るトラブルがあったと指摘した。2025年5月に身柄を検察に送られた際には、カメラに向けてバツ印のようなポーズを