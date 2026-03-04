千葉県の成田山新勝寺などに油のような液体をまき、逮捕状が出ていた、アメリカ在住の日本人の男。きょう逮捕され、先ほど、羽田空港に身柄が移送されました。記者「捜査員につれられ、金山容疑者が姿を見せました」建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、ニューヨーク在住の金山昌秀容疑者（63）で、2015年3月、千葉県・香取神宮の拝殿などに油のような液体をまき、損壊した疑いがもたれています。金山容疑者をめぐっては、成田山新