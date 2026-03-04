◇オープン戦オリックス―広島（2026年3月4日京セラD）先発したオリックス・山下舜平大が、5回3安打無失点と順調な調整ぶりを披露した。初回こそ2死から平川、佐々木に連打を浴びて2死二、三塁を背負うも、秋山を153キロで空振り三振に。2回先頭の渡辺に中前打を浴びて以降は、1人の走者も許さない貫禄の投球だった。最速は155キロを計測。オフから取り組んできた新球カットボールで空振りを奪う場面もあった。奪三振