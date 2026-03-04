UAE＝アラブ首長国連邦がイランへの攻撃を検討しているとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は3日、関係者の話として、イランによるミサイル攻撃などを阻止するためUAEが軍事行動を検討していると報じました。UAE外務省は声明を発表し、「イランによる度重なる攻撃に対して防衛態勢を変更する決定を下していない」としながらも「UAEは自衛権を保持している」と強調しました。アメリカとイスラエルによる