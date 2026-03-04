新ロゴは「2026年4月」からLCC(格安航空会社)のピーチが、創業15周年を機に新たなロゴマークと機体デザインを導入すると発表しました。新デザインは、2026年3月31日に公開される予定です。【写真】えっ…これがピーチに実在した「驚愕の特別デザイン機」全貌です新しいロゴの運用は、関西エアポート株式会社が実施の関西空港第 2 ターミナル（国内線）リノベーションに合わせて、2026年4月1日より開始予定。ブランドリニューア