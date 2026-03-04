貝印株式会社は、「2層ゴムのふわピタカーラー」を2026年3月2日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて発売する。■特許取得の2層構造替ゴムの硬度を2層にした新発想のカーラー。厚みの異なるやわらかゴムと硬めゴムを組み合わせた「2層構造ゴム」を採用し、まつげをやさしくピタッと守る設計。特許を取得（特許第7739652号）した独自構造となる。上側のやわらか