アユーラは、4in1のCC「アユーラ セラムインCCプロテクション」を2026年5月22日（金）より数量限定発売。■スキンケア発想のCC肌を隠すのではなく、素肌を生かしながら整える限定ベースメイク。紫外線から肌を守りつつ、トーン補正・自然なカバー・スキンケア機能を同時に叶える4in1設計。忙しい朝でも心地よく使える使用感を追求したアイテム。美容成分を贅沢に配合し、なめらかなテクスチャーで自然な素肌美に魅せる※1 仕上がり