NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第107話にサプライズ出演を果たしたDAIGOが、自身のInstagramで共演者とのオフショットを投稿した。 参考：『ばけばけ』トキが任された“リテラリーアシスタント”とは？錦織が支えていたヘブンの執筆 ヘブン役のトミー・バストウとのウィッシュ2ショットをはじめ、トキ役の髙石あかり・フミ役の池脇千鶴との着物姿3ショット、司之介役の岡部たかしとの2ショットなどを一