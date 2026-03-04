NTTドコモは、マツモトキヨシグループとココカラファイングループでdポイントが追加還元される「花王対象商品でもれなく＋20％dポイント還元キャンペーン」を実施している。期間は3月31日まで。 期間中、対象店舗で花王の対象商品を1回の会計で1000円以上購入し、会計時にdポイントカードを提示して1ポイント以上ためる、またはつかうと、購入金額の20％相当のdポイントが進呈される。キャンペ