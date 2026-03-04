岐阜県高山市の公園で、春の訪れを告げる「セリバオウレン」が咲き始めています。 【写真を見る】 岐阜・高山市の城山公園で“春の使者”｢セリバオウレン｣咲く ことし1月クマ目撃で閉鎖も解除に 3月中旬まで見頃 高さ10センチほどの茎に、小さな白い花を咲かせるセリバオウレン。葉の形が、春の七草の一つ「セリ」に似ていることがその名の由来とされ、高山市の城山公園で咲き始めました。 クマ目撃による公園閉鎖も…2月に解除