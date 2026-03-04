４日から、公立高校の入学試験が始まりました。初日は、国語、理科、英語、3教科の試験が行われました。４日の朝、鹿児島玉龍高校には、多くの受験生の姿がありました。最終の出願倍率は1.72倍で、全体で最も高い倍率です。緊張した面持ちの受験生。参考書やノートに目を通し、最後の確認を行っていました。（受験生）「今まで勉強してきたことを精一杯出せるように頑張りたい」（受験生）「国語が得意科目なので、1時間