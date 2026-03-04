4日に行われた公立高校入試の国語、理科、英語の試験。2026年はどのような問題が出題されたのでしょうか。大手学習塾「昴」の講師に2026年の試験の傾向について分析してもらいました。学習塾「昴」事業統括部の園田善之副部長。2026年の公立高校入試の出題の傾向について聞きました。まずは国語からです。(昴事業統括部・園田善之副部長)「説明的文章と文学的文章の長文問題があるがこの文章の長さが例年通り長い印象」また