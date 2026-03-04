佐藤は壮行試合でも特大のアーチを放った（C）産経新聞社侍ジャパン日本代表はいよいよ3月6日の初戦の台湾戦を迎える。メジャー組も合流してすでに本戦前の実戦はすべて終了した中で見えてきた課題はあるのか。この点について球界内からも考察の声が上がっている。【WBC最終強化試合】大谷1番は本当に正解か？新打順を高木豊が徹底解説！村上＆岡本の状態も分析！速報でお伝えします！現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退