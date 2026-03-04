俳優の伊藤健太郎さんは3月4日、自身のInstagramを更新。本日12:00よりファンクラブ「The swells」が正式にオープンしたことを報告しました。【写真】伊藤健太郎のイケメンな姿「文末が嬉しすぎる」「本日3月4日12:00よりファンクラブ『The swells』が本オープン致します！」と報告した伊藤さん。「皆様に楽しんでもらえるようにいろいろと考えています、いろいろと笑ぜひ一度遊びに来てください、待ってます」と、ファンへの思