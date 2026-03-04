俳優の高橋ひとみ（64）が、仲むつまじい夫婦ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】高橋と身長180cmの夫の2ショット（複数カット）高橋は2013年、52歳の時に2歳年下の一般男性と交際2週間で結婚。Instagramでは、身長182センチの夫と並ぶ姿や、夫の誕生日をお祝いする様子など、日常について発信してきた。年下夫との仲むつまじい2ショットに反響2026年3月3日の更新では、舞台「千と千尋の神隠し」の韓国・ソウル公