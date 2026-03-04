4日の衆議院財務金融委員会で、国民民主党の田中健議員が、金価格高騰を背景とした金の密輸急増問題について質問した。【映像】「必要な人員を重点的に投入」片山大臣が回答田中議員は「少額の貨物の輸入件数が急増する中、特に金の密輸の摘発が続いているということで資料をいただきました。これによると摘発数が、令和5年以降に再び増加傾向にあります。さらに、この輸出額が過去最高水準に達する一方、輸入量は国内の生産に