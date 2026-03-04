熊本県は、昨年度、熊本市の繁華街で行った調査で、「生活困窮などの困難を抱える若者が一定数確認された」として、来年度から支援体制の強化を検討します。 【写真を見る】「帰る家がない」20代男女の調査結果「生活困窮」など訴える若者たち熊本県 県は、おととし10月から去年3月にかけて、熊本市の下通アーケードを中心に20代以下の男女94人に、「困りごとはないか」や「相談相手の有無」などを聞き取りました