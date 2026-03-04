別れの春が過ぎれば、出会いの季節です。 【写真を見る】男性未婚率20％超 “行政”の婚活サービス「Kumarry」で第1号成婚を支えた存在とは？40歳独身記者も「左手薬指に指輪をつけたい」と登録 そんな中、行政発の婚活サービスが人気を集めています。開設1年を迎えた取り組みを、記者も体験しました。 出会いのきっかけは… セレモニーで祝福される新婚のカップルたち。 2人の出会いのきっかけは、行政