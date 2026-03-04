元阪神、オリックス投手でWBC日本代表投手コーチの能見篤史氏（46）が2日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に出演。現役時代の晩年にオリックスで経験した選手兼任コーチについて語った。能見氏は阪神時代にチームメートだった桧山進次郎氏（56）とともにゲスト出演。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。