米マサチューセッツ工科大（ＭＩＴ）メディアラボ元所長で、千葉工業大学長の伊藤穣一氏（５９）は３日、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）との関係について、「明らかになっているような恐ろしい行為を目撃したりその証拠を認識したりしたことは一度もない」との声明を出した。一方、内閣府やデジタル庁の有識者会議の役職は今月末で退任する考えを示した。学長職は続ける