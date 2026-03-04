俳優の武井咲（32）が、家族が喜んでくれたという特別な手料理を公開し、注目を集めている。【映像】武井咲のプライベートショットや手料理2017年9月にEXILE TAKAHIROとの結婚を発表し、翌年3月に長女、2022年3月に次女、そして2025年2月には三女が誕生したことを報告していた武井。これまでInstagramでは、「子どもたちからは、ちゅーしてもらい 浮かれちゃうよね」と、誕生日を家族に祝ってもらった際の写真や、バレンタイン