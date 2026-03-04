織田信長を支えた宿老・柴田勝家は、なぜ秀吉に敗れたのか。歴史評論家の香原斗志さんは「信長は天下取りのため、勝家を北陸に、秀吉を中国戦線の司令官として任命した。これが2人のその後の人生を決定づけた」という――。柴田勝家像（部分）〔写真＝『柴田勝家』福井市立郷土歴史博物館 2006年／PD-Art (PD-old default)／Wikimedia Commons〕■これぞ柴田勝家といえる豪快エピソード柴田勝家の肖像画はインパクトが強い。髪もひ