女子テニスで世界ランク１位のアリナ・サバレンカ（２７）が億万長者のパートナーと婚約し、話題となっている。サバレンカは自身のインスタグラムで、花とキャンドルに囲まれたロマンチックなムードの中、片ヒザをついたパートナーのジョルギオス・フラングリス氏（３７）にプロポーズされている動画を投稿。巨大なダイヤモンドの指輪を贈られた。サバレンカは「Ｙｏｕａｎｄｍｅ，ｆｏｒｅｖｅｒ（あなたと私、永遠に）