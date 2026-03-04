【モデルプレス＝2026/03/04】歌手・タレントの浅香唯が3月3日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れた際のショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳ベテラン歌手「旦那さんもちゃんと被り物被ってる」写ってしまった夫＆娘レア公開◆浅香唯、家族でディズニーランド満喫浅香は「夢の国へ」「ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」とつづり、東京ディズニーランドパーク内での写真を複数枚投稿。