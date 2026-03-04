【モデルプレス＝2026/03/04】女優の土屋太鳳が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りに合わせて作った押し寿司を公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳朝ドラヒロイン「ハート形上手すぎる」ひな祭りに子どもと作った押し寿司◆土屋太鳳、ひな祭りに手作り押し寿司土屋は「今日は、ひなまつり」と書き出し、華やかな押し寿司の写真を投稿。「小さな家族と一緒に作った押し寿司は ちょっと希ちゃんのケーキみたい」とつづり、