【モデルプレス＝2026/03/04】元AKB48でタレントのcindy（シンディー）こと浦野一美が3月3日、自身のInstagramを更新。姉妹で祝ったひな祭りの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳元AKBメンバー「センスの塊」袴姿の0歳娘初節句ショット◆浦野一美、次女の初節句を姉妹でお祝い浦野は「ひな祭り」と書き出し、イラストや文字で顔を隠した娘たちの写真を複数枚投稿。「ミニディちゃん（次女の愛称）、初めての桃の節句。