【モデルプレス＝2026/03/04】歌手の工藤静香が3月3日、自身のInstagramを更新。ひな祭りに合わせて作った手料理を公開し、注目を集めている。【写真】キムタクの55歳妻「花びら形可愛い」華やかな手作りちらし寿司＆大きな蛤◆工藤静香、ひな祭りの手作りちらし寿司公開工藤は「ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！」とつづり、食卓の写真や動画を複数枚投稿。花や花びらの形にくり抜かれた野菜をふんだんに使った可愛らし